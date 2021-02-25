Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'da, Başbakan Orban ile görüştü.

Başbakanlık binasında yapılan görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından, "Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Sayın Orban'ı bu yıl YDSK 5. Toplantısı, Antalya Diplomasi Forumu ve Türk Konseyi Zirvesi için ülkemize bekliyoruz. Stratejik ortağımız Macaristan'la ilişkilerimizi güçlendiriyoruz." paylaşımında bulundu.