Durakta yolcu indirirken dehşeti yaşadılar: 11 yaralı

Kazada yaralanan yolcu korku dolu anları anlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu'nda yolcu indiren özel halk otobüsüne kamyonunun arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Dehşet anlarını yaşayan yolcu ise korku dolu anları anlattı.

Kaza, Söğütlü ilçesi D-650 Karayolu Rüstemler Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rüstemler Mahallesi girişinde yer alan durakta yolcu indirmek isteyen İ.P. idaresindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsüne, aynı istikamette seyir alinde olan Y.G. idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile dere sürüklenen otobüs dere kenarında durdu. Kazada sürücü İ.P. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan toplam 11 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Evlerine gitmek isterken dehşeti yaşayan yolculardan Sevgi A. ise korku dolu anlattı.

"Ne olduğunu anlamadık, çok korktuk"

Kazayı anlatan yaralı Sevgi A., "4 tane genç onlar Rüstemler'de ineceğiz dediler. Tam durakta duracaktık o esnada ne olduğunu anlamadık, biranda derede bulduk kendimizi. Çok korktuk. Parmağım da şişti, kırıldı sanırım" dedi.