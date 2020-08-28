Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya girdi,2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Pertek Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AT 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. - ELAZIĞ