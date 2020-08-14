Son dakika haberi... EPİAŞ 5. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu başkanlığına yeniden Abdullah Tancan seçildi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan seçildi.

EPİAŞ genel merkezinde düzenlenen 5. Olağan Genel Kurul'da 2019 yılına ilişkin mali konular da görüşüldü.

Genel kurulda EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliğiyle yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan seçildi.

Tancan, toplantıda yaptığı konuşmada, genel kurulun Türkiye, sektör ve şirket için hayırlı olmasını temenni ederek, şöyle konuştu:

"Yapmış olduğumuz tüm düzenlemeler ve faaliyetlerde mümkün olduğunca önceden maksimum bilgilendirme yapmak, hissedarlarımızın ve sektör temsilcilerimizin görüş ve önerilerini almak ve olgunlaştırmak suretiyle hareket eden bir anlayışımız söz konusu. Bundan sonraki dönemlerde de aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Yeni piyasa geliştirme çalışmaları devam ediyor"

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu da ortakların ve paydaşların talepleri doğrultusunda enerji sektörü ve enerji piyasasına katma değer sağlayacak, süreçleri sadeleştirecek kullanıcı dostu çözümler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

2019 yılı piyasa verilerini ve bu yıla ilişkin gelir-gider öngörülerini paylaşan Türkoğlu, bu yıl 177 milyon lira gelir elde etmeyi hedeflediklerini ve 130 milyon lira da gider beklentilerinin olduğunu belirtti.

Türkoğlu, yeni piyasa geliştirme faaliyetlerine de devam ettiklerini dile getirerek, "Bildiğiniz gibi 30 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla EPİAŞ, Vadeli Elektrik Piyasası'nı işletmekle görevlendirildi. O günden bu güne yapılan geliştirmeler sonucunda mevzuatı oluştu ve yazılım geliştirmelerine başladık. Şu an yazılımı tamamladık, testlerini yapıyoruz. 1 Aralık itibarıyla açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Vadeli Gaz Piyasası için de çalışmaların başladığına dikkati çeken Türkoğlu, "2021'in sonuna doğru Vadeli Gaz Piyasası'nı da açacağız." ifadesini kullandı.

Türkoğlu, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi'ne yönelik çalışmalara da başladıklarını kaydederek, "2021 yılınının ortasında da yeşil sertifikayı da belgelendirerek veriyor olacağız, bunun da piyasasını oluşturmuş olacağız. Ayrıca, YEK-G Sistemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın duyurduğu Yeşil Tarife'ye (YETA) de bir altyapı olacak." şeklinde konuştu.