Son dakika haberi: Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı

- Ermenistan'da muhalifler yolları kapattı: 286 gözaltı

ERİVAN - Ermenistan'ın başkenti Erivan sokaklarında toplanarak yolları kapatan 286 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın dış politikadaki adımlarından rahatsız olan Ermenistan muhalefeti, 2 Mayıs'tan beri Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep eden, "sivil itaatsizlik" eylemlerini sürdürüyor. Bu tarihten itibaren başta başkent Erivan olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler aralıklarla taşkınlıklar çıkardı. Yolları kapatan ve parlamento binasına yürümeye çalışan göstericilere polis anında müdahale ederken, sabah saatlerinde Erivan sokaklarında yine benzer görüntüler yaşandı. Gruplar halinde sokaklara çıkan muhalifler, sloganlar atarak çöp konteynerlerini yollara çekti. Araç geçişlerini durduran eylemcilerin bazıları yola otururken bazıları ise bariyerler oluşturmaya çalıştı. Polis, hemen hemen birçok sokak ve caddede başlayan yol kesme eylemlerine müdahale ederken, eylemciler de polise direnmeye çalıştı.

286 muhalif gözaltına alındı

Yaşanan arbedelere rağmen parlamento binasına ulaşmaya çalışan ve yollara barikat kuran göstericiler, polisler tarafından gözaltına alındı. Araçlara bindirilen yüzlerce protestocu karakola götürülürken, polis birçok noktada güvenlik önlemlerini artırdı. Ermenistan İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde başlayan yol kapatma eylemlerine yapılan müdahaleler sırasında şu ana kadar 286 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. Ermenistan muhalefet bloğu ise gün içinde Ermeni halkını yine meydanlara ve caddelere çağırarak protestolarını sürdürmelerini istedi.