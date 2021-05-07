Son dakika haberi: Eşref Hamamcıoğlu: "Bu bir keyfi karardır" - Son Dakika

Son dakika haberi: Eşref Hamamcıoğlu: "Bu bir keyfi karardır"

07.05.2021 15:26
Son dakika haberi: Eşref Hamamcıoğlu:

Son dakika haberlerine göre Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Hamamcıoğlu, seçimin iptal kararıyla ilgili olarak, "Bu keyfi bir karardır. Böyle değil deseler de böyle algılanmıştır. Zaten yönetim kurulu üyelerinin istifa ederek gösterdikleri tepki de bunun en güzel göstergesidir" dedi.

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, listesini TT Stadyumu'nda bulunan Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Daha sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, "Bizim için sürpriz olmadı. Galatasaray Spor Kulübü tüzüğe göre yönetilir. Tüzükteki maddeler çok açık. Pandemi gerçeği olması rağmen seçim kararı iptal edilmesi bu şekilde olmamalıydı. Mutlaka kanuni gerekçelere dayandırmalıydı. Şu anki algı keyfi bir karardır. Sonrasında İkinci Başkanın demeçleri ben bunu haziranda yaptıracağım şeklindeki demeçler Galatasaray'a hiç yakışmamıştır. O bakımdan biz Galatasaray camiasının bir fertleri olarak bırakın adaylıklarını, üyeleri olarak bu kararın mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Veyahut da resmi gerekçeye dayandırılmasını bekliyoruz. Bu camiada çok gerginliğe sebebiyet vermiştir. Bölünmelere sebebiyet verecektir. Bu zihniyetin de değişmesi lazım. Biz yıllardır bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Nedir bu zihniyet; 'ben yatım, oldu' ile olmaz. Galatasaray'ın örf ve adaletlere karşı yapılmış, tüzüğe karşı yapılmış bir darbedir. Bu da şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

"Mustafa Cengiz'in aday olup, seçime girmesini çok isteriz"

Mevcut başkan Mustafa Cengiz aday olmayacağını duyurmasıyla ilgili olarak Hamamcıoğlu, "Bu kendi kararı. O konuda ben yorum yapamam ama biz aday olup, seçime girmesini çok isteriz. Bu onun sağlığının iyiye gösterir. Bu da hepimiz için sevindirici bir olaydır" dedi.

Divan Kurulu'nun yetkilerinin sorulması üzerine Eşref Hamamcıoğlu, "Ben eski bir divan kurulu başkanı olarak, 40 yıldır bu işlerin içinde olan birisi olarak, divan kurulunun vazifesi tüzükte belli. En yüksek istişare organıdır diyor. Denetleme, yönetim kurulunun icraatlarını tüzüğe göre yapıp, yapmadığını kontrol eder ve yön verir diyor. Dünkü divan kurulunun açıklamasını da bu yöndedir. Tüzüğün ilgili maddelerini atıfta bulunarak, 'Ey yönetim kurulu şu anda yaptığın tüzük ihlalidir. Bunu böyle yapmaman lazım' diyor. Dolayısıyla divan kurulu fonksiyonunu yerine getirmiştir. Ama bugün yönetimin verdiği cevap, üzücüdür. 'Sen karışamazsın bu işlere' diyor. Bu karışma değil, tüzüğün kendine verdiği yetkiden yol göstermedir. Seçimin organizasyonu divan kurulunun görevini ise de fiziksel organizasyon kulüp yönetimi genel sekreterliğinindir. O bakımdan burada kimse birbirinin işine karışmıyor aslında. Divan fikir veriyor. Gönül isterdi ki yönetim kurulu bu kararı almadan önce başkan adaylarıyla, divan kurulu üyeleriyle ile bunu tartışsın ve en doğru kararı versin. Maalesef böyle olmadı. Şimdi diyorlar divan en yüksek istişare organdır diye. Keşke bu kararı almadan önce istişare etselerdi çok daha cazip olurdu" ifadelerini kullandı.

"Bu keyfi bir karardır"

Seçimin iptaliyle alakalı ise Eşref Hamamcıoğlu, "Burada iki tane gerçek var. Bir tanesi pandemi. 29 Mayıs'ta bu seçimler yapılırsa bu riskli olacağı bir gerçek. Seçime katılacaklar anlamında, seçimde çalışacaklar anlamında. Katılım düşük olabilir. Ancak bu seçim kararı ilan edildiği zaman madem yönetim kurulu niyet okuyabiliyor. Seçim kararı alırken de aynı şartlar vardı. Aynı niyeti okuyabilirdi. O bakımdan pandemi nedeniyle bu seçimin iptalini bir yönetim kurulunun keyfi olarak adlandırılabilecek kararına dayandırmaktan ziyade mutlaka İçişleri Bakanlığı yönergesi, valilikten gelen yazıya dayandırılarak almalıydı. Camiadaki sıkıntı buradan çıkıyor. Bu keyfi bir karardır. Böyle değil deseler de böyle algılanmıştır. Zaten yönetim kurulu üyelerinin istifa ederek gösterdikleri tepki de bunun en güzel göstergesidir. Bugün bundan en çok şikayet eden Abdurrahim Albayrak, haziranda bu seçimi yaptıracağım diyor. Ama seçim kararının iptali konusunda imzası olanlardan biri. Dolayısıyla çok çelişki var" cümlelerine yer verdi.

Seçimin ileri bir tarihte yapılması durumunda tüzüğü göre seçim sürecinin yeniden başlaması gerektiğini belirten Hamamcıoğlu, "Tüzüğümüz, seçimli genel kurul kararı ertelenemez, iptal edilir. Buna dayanarak iptal ettiler ama iptal gerekçeleri yanlış oldu. O yüzden bu sürecin yeniden başlaması lazım" dedi.

"Galatasaray Lisesi'nde yapılabilir, bahçede yapılır"

Tüzük gereği seçimin Galatasaray Lisesi'nde yapıldığının fakat pandemi şartlarından dolayı başka bir yerde yapılma ihtimalinin sorulması üzerine de Eşref Hamamcıoğlu, "Bunlar mücbir sebeptir. İstişare ederek yapmak lazım. Galatasaray Lisesi'nde yapılabilir, bahçede yapılır. Her ne kadar tüzük Tevfik Fikret Salonu'nda diyorsa da oraya bu kadar risk alarak insanları doldurmanın manası yok. Zaten seçime katılım düşük olabilir. Haziranda pandemi bitmeyecek. Görünüş bunu gösteriyor. Bitirme çabaları ama bitmeyecek. Dolayısıyla şartlarda çok büyük değişiklik olacağını ümit etmekle beraber tahmin etmiyorum. Eğer camiada konsensus sağlanabilirse statta yapılabilir ama bu buna ileride itiraz edebilecekleri bir itiraz hakkı tanır hukuken. Tüzükte bu vardı, yapmadı diyecek. Burada birleşip karar vermek lazım. Camianın ileri gelenleri var, istişare edip, yapmak lazım. O zaman da derki 20 kişi ile görüştüm, başkan adayları da dahil olmak üzere biz bunu olağanüstü durumdan dolayı statta yapacağız. Statta yapılmasıyla Galatasaray Lisesi bahçesinde yapılması arasında çok fazla fark yok. İkisi de açık hava" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Eşref Hamamcıoğlu: Bu bir keyfi karardır

Eşref Hamamcıoğlu, Divan Kurulu, Galatasaray, Pandemi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Eşref Hamamcıoğlu: 'Bu bir keyfi karardır' - Son Dakika Spor


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