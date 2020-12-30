Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu - Son Dakika

Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu

30.12.2020 13:33
Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 485'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 485'inci günde de sürüyor. Muş'un Kızılağaç ilçesinde çobanlık yaparken, 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan Recep için babası Bayram Yetkin'in oturma eylemine katılmasıyla aile sayısı, 182 oldu. Oğluna seslenen Yetkin, teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Öte yandan HDP binasına giren partililer ile eylemdeki aileler arasında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi. Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'BİR UMUTLA GELDİM'Muş'un Kızılağaç ilçesi kırsalında, 5 yıl önce hayvanlarını otlatmaya gittikten sonra PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Recep için HDP il binası önüne gelen Bayram Yetkin'in de oturma eylemine katılmasıyla aile sayısı, 182 oldu. Yetkin, bir umutla geldiğini belirterek, "Baktım herkes Diyarbakır'da, HDP önüne çocuğu için geliyor, ben de onun için geldim. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Belki jandarma karakolu oğlumu bulur, getirir. İnşallah oğlum gelecek, onu da göreceğiz. Gelmesini de bekliyorum. Recep, oğlum; beni tanıyorsan gel babanın yanına oğlum. Dağda ne işin var senin? Onların dediğine bakma, gel evine artık. Sen artık küçük değilsin, 20 yaşına geldin. Kaçabiliyorsan gel, devletimizin şefkatine sığın. Sana yardımcı olur, getirirler seni. Bizi perişan etme Recep" diye konuştu. HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK

Öte yandan evlat nöbetini sürdüren aileler, HDP il binasına giren partililere tepki göstererek, içeri girmek istedi. Polis, ailelerin bulunduğu çadır ile bina arasına demir bariyerler yerleştirdi. Bariyerleri aşıp, içeri girmek isteyen ailelere izin verilmedi. Aileler de 'Söz annelerin, artık yeter' yazılı pankartı asarak, HDP ve PKK aleyhine sloganlar attı.


Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu
Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu
Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu
Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu
Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu
Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu
Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu
Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu
Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetinde 485'inci gün; aile sayısı 182 oldu - Son Dakika


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