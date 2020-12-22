Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor

22.12.2020 15:27
Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor, System.String[]

Son dakika haberler... DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 179 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 478'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 179 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 478'inci günde de sürüyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP ve PKK'nın oturma eyleminden rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz burada eylemimizi sürdürdüğümüz için HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'HDP VE PKK ZULMÜ VAR'5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, 478 gündür eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, çocuklarını almadan eylemlerini sonlandırmayacaklarını söyledi. Aydın, şunları söyledi: "HDP milletvekilleri bunca zamandır bu Kürt ailelerinden kaçıyor. Yağmur, çamur demeden eylemimizi sürdürüyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor. Çünkü biz burada eylemimizi sürdürüyoruz. HDP ve PKK bizim eylemimizden büyük bir rahatsızlık duyuyor. Zaman zaman HDP ve PKK tarafından tehdit edildik ama kesinlikle yılmadık. Bu büyük mücadeleyi çocuklarımız için devam ettireceğiz. Allah, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan razı olsun. HDP, zaman zaman 'Doğu'da zulüm var' diyordu. Doğrudur, PKK ve HDP zulmü var. Kürt ailelerine büyük bir zulüm yapılıyor. 14-15 yaşındaki çocukların ne işi var dağda? HDP milletvekilleri Kandil'e vekillik yapıyor. Kürt halkına hiçbir zaman vekillik yapmadılar. HDP bizim çocuklarımızı nasıl dağa götürmüşse öyle de getirsin. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."

Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor
Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Evlat nöbetindeki baba: HDP artık 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderemiyor - Son Dakika


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