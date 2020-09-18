Son dakika haberi... Fiziksel engellilere tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika

Avrupa Birliği Türkleri Kültür Dayanışma, Yardımlaşma, Eğitim Platformu Eskişehir Şubesi tarafından, Eskişehir'deki fiziksel engellilere 'akülü ve manuelli tekerlekli sandalye' yardımı yapıldı.

Şube Başkanı Sebahattin Tetik konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehir'deki ihtiyaç sahibi fiziksel engelli vatandaşlarımızı tespit ederek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 'engelli aracı tekerlekli sandalye' yardımında bulunuyoruz. Fiziksel engellilere tekerlekli sandalye araç yardımını, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde gerçekleştiriyoruz ve engelli vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Tekerlekli sandalyeleri ile araç içerisinde seyahat etme durumunda olan fiziksel engellilerin karşılaştığı sorunlara çözüm getiriyoruz. Eskişehir ilinin Büyükdere mahallesinde ikamet eden fiziksel engelli Fatih Çakmak'a akülü tekerlekli sandalye ve Bahçelievler mahallesinde ikamet eden fiziksel engelli Nina Albana'ya manuelli özel olarak yapılan tekerlekli sandalye yardımında bulunduk. Bu araçları alan fiziksel engelli vatandaşlarımız, araçlara kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadılar. Sosyal sorumluk projemizde; engelli bireyin günlük yaşam içinde daha fazla yer almasını sağlayarak, onların kendilerine güvenmelerini amaçlıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR