Son dakika haberi... Fransa'da adli polis "tek birimde toplanma" projesini protesto için gösteri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Fransa'da adli polis "tek birimde toplanma" projesini protesto için gösteri düzenledi

17.10.2022 15:43
Son dakika haberi... Fransa'da adli polis "tek birimde toplanma" projesini protesto için gösteri düzenledi

Son dakika haberlerine göre Fransa'da adli polis, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, tüm polis birimlerini tek çatı altında toplamayı öngördüğü projesini geri çekmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Fransa'da adli polis, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, tüm polis birimlerini tek çatı altında toplamayı öngördüğü projesini geri çekmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Fransız basınındaki haberlere göre, adli polis departmanı mensupları, birimleri ile istihbarat, kamu güvenliği, sınır polisi dahil tüm bölümlerin, Ulusal Polis Departmanı Direktörlüğü (DDPN) adıyla valiye bağlanmasını öngören düzenlemeye karşı gelerek, Nanterre, Versay, Marsilya, Montpellier ve Toulon kentlerinde protesto başlattı.

Bazı yerlerde hakimlerin de destek verdiği protestolarda, polisler sıraya dizilerek hep bir ağızdan Fransız Ulusal Marşı'nı okudu.

Üniformalarıyla gösteri düzenleyen polislerin bazıları "Yaşasın adli polis" sloganları attı.

Ülkede toplam 140 bin polis memurundan 5 bin 600'ü adli polis biriminde görev yapıyor.

YORUMLAR
500
Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi Macron, Almanya'dan enerji konusunda dayanışma istedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Fransa objektif olamıyor. Objektif olmayınca dürüst de olamıyorsun' dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Fransa objektif olamıyor. Objektif olmayınca dürüst de olamıyorsun' dedi.
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Fransa'da adli polis 'tek birimde toplanma' projesini protesto için gösteri düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:43 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarını şikayet etti
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 16:00:51. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Fransa'da adli polis "tek birimde toplanma" projesini protesto için gösteri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement