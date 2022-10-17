Son dakika haberi... Fransa'da adli polis "tek birimde toplanma" projesini protesto için gösteri düzenledi

Fransa'da adli polis, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, tüm polis birimlerini tek çatı altında toplamayı öngördüğü projesini geri çekmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Fransız basınındaki haberlere göre, adli polis departmanı mensupları, birimleri ile istihbarat, kamu güvenliği, sınır polisi dahil tüm bölümlerin, Ulusal Polis Departmanı Direktörlüğü (DDPN) adıyla valiye bağlanmasını öngören düzenlemeye karşı gelerek, Nanterre, Versay, Marsilya, Montpellier ve Toulon kentlerinde protesto başlattı.

Bazı yerlerde hakimlerin de destek verdiği protestolarda, polisler sıraya dizilerek hep bir ağızdan Fransız Ulusal Marşı'nı okudu.

Üniformalarıyla gösteri düzenleyen polislerin bazıları "Yaşasın adli polis" sloganları attı.

Ülkede toplam 140 bin polis memurundan 5 bin 600'ü adli polis biriminde görev yapıyor.