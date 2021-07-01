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GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

01.07.2021 08:18
GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ, System.String[]

GAZİANTEP'te, özel bir hastanenin MR görüntüleme merkezi yakınındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı.

GAZİANTEP'te, özel bir hastanenin MR görüntüleme merkezi yakınındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürürken, hastanede tedavi gören 46 hasta tahliye edilerek, kentteki diğer hastanelere gönderildi.

Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan tarihi taş binada hizmet veren özel MMT Amerikan Hastanesi'nde saat 05.15 sıralarında yangın çıktı. Hastaların tedavi gördüğü binanın dışında kurulu olan MR görüntüleme merkezi yanındaki havalandırma sistemindeki bir klima ünitesinde alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 ekibi sevk edildi. Havalandırma ünitesinde çıkan yangının hastaneye sıçrama ihtimali ile hastaların tahliyesi kararlaştırıldı. Ekipler yangına müdahale ederken, hastanede tedavi gören 46 hasta bulundukları bölümlerden alınarak ambulanslarla kentteki hastanelere nakledildi. Üst katlardaki bazı hastalar çatıya uzatılan yangın merdiveniyle tahliye edildi. Hastalar götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Tahliyesi yapılan 46 hastada yangın ya da oluşan duman nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

'YAPILAN YANGIN TATBİKATLARI İŞE YARADI'Ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen ve çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili olarak hastanenin genel koordinatörü Cezmi Ük, açıklama yaptı. Yangının hastane dışındaki havalandırma sisteminde çıktığını ve tedavi gören 46 hastanın tamamının tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirten Cezmi Ük, şöyle dedi: "Bugün saat 05.00 sıralarında hastane binasının içinde değil arka bölümdeki MR görüntüleme merkezinin havalandırma sisteminde bir klima ünitesinde alevlenme ortaya çıkıyor. Alevlenme neticesinde hastane binasına doğru duman gelince ilk müdahaleyi hastane çalışanlarımız yapıyor ve durumu itfaiyeye bildiriyor. Daha sonra tedbir amaçlı olarak hastanedeki tüm hastalar boşaltılmıştır. Çok şükür herhangi bir yaralanma, zehirlenme veya nahoş olay olmamış çok düzgün bir şekilde hastalar farklı hastanelere nakledilmiştir. Hastanedeki hastaların tahliyesi önlem amaçlı yapılmıştır. Müthiş bir organizasyon oldu. Daha önce yapılan yangın tatbikatlarının ne kadar işe yaradığını gördük. Çok senkronize yarım saat gibi kısa sürede herhangi bir kaos oluşmadan hastane boşaltıldı. Şu anda hangi hasta nerede ve sağlık durumu nedir biliyoruz. Çok şükür hafif atlatılmış bir kaza oldu. Yangının klimada yaşanması ve binanın içine girmemesi bizi sevindirdi. Ekiplerin müdahalesiyle kazasız, belasız halledildi. Tahliye edilen 46 hastamızda yangın veya dumandan etkilenmeyle ilgili herhangi bir problem yok."VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Gaziantep Valiliği de özel hastanede çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, klima bölümünden çıktığı değerlendirilen yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"01 Temmuz 2021 tarihi saat 05.15 sıralarında İlimiz Amerikan Hastanesi'nde yangın çıkmıştır. İlk belirlemelere göre yangının klima bölümünde çıktığı değerlendirilmektedir. Yangın esnasında toplamda 46 hasta sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiş, hastalar arasında zehirlenme vb olumsuzluklar yaşanmamıştır. İncelemeler devam etmektedir."

GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ
GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ
GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ
GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ
GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ
GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ
GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ
GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ
GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ
GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

Amerikan Hastanesi, Gaziantep, Hastane, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE ÖZEL HASTANEDE YANGIN; 46 HASTA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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