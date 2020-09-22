"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli gün sayıyor - Son Dakika

"Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli gün sayıyor

Türk bilim insanlarının "Beyaz Kıta"nın şifrelerini çözmek üzere çıktıkları 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni konu alan "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin ilk gösterimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Türk bilim insanlarının "Beyaz Kıta"nın şifrelerini çözmek üzere çıktıkları 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni konu alan "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin ilk gösterimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından Antarktika'ya düzenlenen seferde 24 araştırmacı, zihinlerindeki onlarca soruya cevap aradı.

Ekip liderliğini Prof. Dr. Ersan Başar'ın, sefer koordinatörlüğünü Doç. Dr. Burcu Özsoy'un yaptığı sefer, kameraların tanıklığında gerçekleşti. Araştırmalar sırasında çekilen 135 saatlik ham görüntüler, 57 dakikalık görsel şöleni andıran "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseline dönüştü.

Bu yıl "iklim değişikliği" temasıyla gerçekleştirilen ve kadın araştırmacıların da yer aldığı seferin belgeseli de bir kadın yönetmenin elinden çıktı. Burcu Camcıoğlu'nun hazırladığı belgeselin ilk gösterimi, bu yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanlarıyla birlikte belgeselin ön gösterimini izleyecek.

Belgesel, 24 Eylül'de TRT Belgesel, 27 Eylül'de de TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşacak.

"Görsel şöleni kaçırmayın"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk bilim insanlarının çalışmalarının kameraların tanıklığında yapıldığını ve görsel şöleni andırdığını kaydetti.

Varank, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli izleyicilerle ilk kez TRT ekranlarında buluşacak. Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en uç, en izole noktası olarak bilinen Beyaz Kıta'ya 2017 yılından bu yana sefer düzenleyen Türk bilim insanları, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi sırasında, dünyayı anlamak için bildikleri dünyadan çok uzakta, bir ay boyunca 15 farklı projeyi hayata geçirdi. Türk bilim insanları sefer sırasında Antarktika'da ölçülmüş en yüksek sıcaklığa (20,7 derece) ve yüzyıllardır buzlarla kaplı olan bir geçidin tamamen eriyerek tarihte ilk kez açılmasına tanık oldu.

Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli gün sayıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Antarktika, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli gün sayıyor - Son Dakika


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