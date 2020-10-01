Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sigorta
|5,96
|5,68
|4,93
|Gözde Girişim
|5,83
|5,59
|4,29
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,82
|30,70
|3,65
|Çemtaş
|15,26
|14,82
|2,97
|Bursa Çimento
|6,62
|6,43
|2,95
|Koza Madencilik
|12,93
|12,64
|2,29
|Gübre Fabrikaları
|32,84
|32,12
|2,24
|Koza Altın
|79,60
|77,90
|2,18
|Anadolu Grubu Holding
|19,29
|18,91
|2,01
|Pınar Süt
|22,02
|21,66
|1,66
|İpek Doğal Enerji
|11,81
|11,62
|1,64
|Oyak Çimento
|8,04
|7,92
|1,52
|Çelebi
|74,95
|73,90
|1,42
|Türk Hava Yolları
|10,63
|10,50
|1,24
|İş GMYO
|1,77
|1,75
|1,14
|Türk Traktör
|100,90
|100,00
|0,90
|DO-CO
|319,10
|316,30
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|9,54
|9,46
|0,85
|Koç Holding
|14,79
|14,67
|0,82
|Selçuk Ecza Deposu
|8,64
|8,58
|0,70
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi