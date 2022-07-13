Son dakika haberi... Haiti'de günlerdir devam eden çete savaşlarında onlarca kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Haiti'de günlerdir devam eden çete savaşlarında onlarca kişi öldü

13.07.2022 11:11
Son dakika haberi... Haiti'de günlerdir devam eden çete savaşlarında onlarca kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in Cite Soleil bölgesinde günlerdir devam eden çeteler arasındaki çatışmalarda, onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'in Cite Soleil bölgesinde günlerdir devam eden çeteler arasındaki çatışmalarda, onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

Cite Soleil Belediye Başkan Yardımcısı Jean Hislain Frederick, iki rakip çete arasındaki çatışmaların 8 Temmuz'da başladığını söyledi.

Frederick, çatışmalarda en az 50 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Yerel yetkililer, çatışmaların G9 ve G-Pep olarak bilinen iki rakip çete arasında sürdüğünü belirtiyor.

Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.

Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.

Öte yandan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Cite Soleil'de devam eden çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin içme suyu, yiyecek ve tıbbi bakımdan mahrum kaldığını bildirdi.

Bölgedeki insani kriz nedeniyle diğer yardım kuruluşlarından destek talep eden örgüt, çetelere de sivillerin kurtarılması konusunda çağrıda bulundu.

Binlerce kişi evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisine (Binuh) göre, ülkede 2021'den bu yana artarak devam eden şiddet olaylarında 16 bin 500 kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı.

Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezine (Cardh) göre ise şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 20 bini geçerken bu yılın nisan-haziran aylarında ülkenin çeşitli yerlerinden 326 kişi kaçırıldı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen çetelerin etkinliklerini koruduğu ülkede, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.

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Kaynak: AA

Jovenel Moise, Prince, Haiti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Haiti'de günlerdir devam eden çete savaşlarında onlarca kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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