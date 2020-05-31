Son dakika haberi: Hamas liderlerinden Salah, Mavi Marmara şehitlerini andı Açıklaması - Son Dakika

Hamas liderlerinden Mahir Salah, Mavi Marmara şehitlerinin anılarının her zaman akıl ve vicdanlarda kalacağını söyledi.

Hamas'ın yurt dışındaki lideri Mahir Salah, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince düzenlenen saldırının 10. yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Mavi Marmara olayının Türkiye'nin Osmanlı döneminden bu yana Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce yaşayabilmesine verdiği desteğin bir parçası olduğunu belirten Salah, şunları kaydetti:

"Mavi Marmara'ya düzenlenen saldırıda şehit olan Türklerin kanları, yıllardır Mescid-i Aksa ve Filistin davası uğruna şehit olan Arap ve Müslümanların kanlarıyla birleşti. Anıları hep akıl ve vicdanlarda kalacak."

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından 31 Mayıs 2010'da düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı. Mavi Marmara saldırısı, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.