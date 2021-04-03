Son dakika haber | Han Şeyhun kimyasal silahlı katliamının 4. yılında adalet hala sağlanamadı (2) - Son Dakika

Son dakika haber | Han Şeyhun kimyasal silahlı katliamının 4. yılında adalet hala sağlanamadı (2)

03.04.2021 11:06

Son dakika gelişmesine göre BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silahlı katliamın üzerinden geçen 4 yıl geçse de yaşadıkları faciayı unutamayan siviller, sorumluların hala cezalandırılmamasından şikayet ediyor.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silahlı katliamın üzerinden geçen 4 yıl geçse de yaşadıkları faciayı unutamayan siviller, sorumluların hala cezalandırılmamasından şikayet ediyor.

Han Şeyhun Sivil Savunma Medya Sorumlusu Hamit Kattini AA muhabirine, "Yaşadığım anlarını unutamıyorum. Saldırı sonucu oluşan görüntüleri normal bir insan kabullenemez." dedi.

Kattuni, gazdan etkilenen sivillerde şok geçirme, titreme ve boğulma vakalarının görüldüğünü söyledi.

Saldırının 4. yıl dönümünde kurbanlar için adalet istediklerini belirten Kattini, "Esed rejimi saldırılara devam etmesinin yanı sıra binlerce sivili yerinden de etmeyi sürdürdü." şeklinde konuştu.

Kattini, Esed rejimi ve destekçilerinin kimyasal silahlı saldırıya tanık olan kişileri de hedef aldığını ifade ederek, "Sivil Savunma gönüllüleri Beşşar Diddio ve Ömer Keyyel ile basın çalışanı Enes Diyab gibi isimler farklı bölgelere saldırılarda öldüler." dedi.

Akrabalarından 25 kişiyi yitirdi

Akrabalarından 25 kişiyi Han Şeyhun'daki katliamda kaybettiğini dile getiren Abdülaziz Yusuf da "Çok zor bir gündü. Acısını şu ana dek hissediyorum. Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları sonucu evlerimizi ve arazilerimizi terk etmek zorunda kaldık." diye konuştu.

O güne dair anılarını paylaşan Yusuf, şöyle devam etti:

"Saldırıdan etkilenen kişilerin ağızlarından köpük geliyor, şok geçiriyorlardı. Kurtarmaya gelen herkes etkilenerek bayılıyordu. İnsanlar vücutları herhangi bir yara almadan ölüyorlardı."

Ailesinden geriye kimse kalmadı

Anne ve babası, iki kardeşi, amcası ve iki kuzenini kaybeden ve kendisi de gazdan etkilenen Han Şeyhunlu Ahmet Yusuf da katillerin serbest olduğuna ve rejimin katliamlara devam ettiğine dikkati çekti.

Saldırı sırasında tarlada çalıştığını aktaran Yusuf, "Saldırı yerine intikal ettim. Amcam dükkanda yere yığılmıştı ve ağızından köpük akıyordu. Evimizin salonunda kardeşim de aynı şekilde baygındı, ağzından köpük geliyor ve nefes alamıyordu. Onu kucakladım ve koşmaya başladım ama hastaneye götürecek araba bulamıyordum. Sonra kuzenimi gördüm. O bana yardım etti. Ailemin geri kalanını kurtarmak için olay yerine döndüm ve o sırada kimyasaldan etkilendim." ifadelerini kullandı.

Yusuf, saldırıdan 6 saat sonra gözlerini hastanede açtığını ve ailesinden geriye kimsenin kalmadığını öğrendiği belirtti.

İlçe, rejimin kontrolüne geçtiği için ailesinin mezarına dahi gidemediğini ifade eden el Yusuf, zorla yerinden edildiği Han Şeyhun beldesine dönebilmeyi umduğunu vurguladı.

Yusuf, "Umarım kimyasal silah saldırısı suçunu işleyenler cezalandırılır. 4 yıldır serbestler ve savaş suçu işlemeye devam ediyorlar." dedi.

Han Şeyhun'un durumu

İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi, 2014'ten bu yana muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeydi.

İlçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturdu.

Bunun üzerine ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurarak rejime sınırlı tepki gösterdi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etti.

Ancak tüm bunlar, Han Şeyhun'u Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaktan kurtaramadı.

Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğruladı.

Uluslararası hukuk nezdinde savaş suçu işlediği ortaya koyulmuş olsa da katliamın sorumluları, Rusya'nın engellemesi üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanamadı.

Esed rejimi güçleri, Ağustos 2019'da ilçeyi Rusya'nın yardımıyla hiç sivil kalmaması pahasına ele geçirdi.

Son dakika haber | Han Şeyhun kimyasal silahlı katliamının 4. yılında adalet hala sağlanamadı (2)
Son dakika haber | Han Şeyhun kimyasal silahlı katliamının 4. yılında adalet hala sağlanamadı (2)
Son dakika haber | Han Şeyhun kimyasal silahlı katliamının 4. yılında adalet hala sağlanamadı (2)
Son dakika haber | Han Şeyhun kimyasal silahlı katliamının 4. yılında adalet hala sağlanamadı (2)

Han Şeyhun, Kimyasal, Adalet, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Han Şeyhun kimyasal silahlı katliamının 4. yılında adalet hala sağlanamadı (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Bakan Akar, terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi 1995 rakımlı zirvede kritik toplantı! Bakan Akar, terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık "Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Yolu trafiğe kapattı, pompalı tüfeği peş peşe ateşledi Teknik arıza yaşayan THY uçağı İstanbul'a geri döndü Teknik arıza yaşayan THY uçağı İstanbul'a geri döndü Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor
Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon satışı gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır için bekledikleri teklifin ulaştığını bildirdi         
12:00
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
Samsung, Oppo ve Xiaomi'nin ardından diğerleri de kervana katılıyor! Türkiye akıllı telefon üretiminde üs olacak Samsung, Oppo ve Xiaomi'nin ardından diğerleri de kervana katılıyor! Türkiye akıllı telefon üretiminde üs olacak         
11:32
Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu         
11:11
Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu         
10:40
Uyuşturucu hastasını 'torbacı' olarak kullanıp reçeteli hapları satmaya çalışan doktor kıskıvrak yakalandı Uyuşturucu hastasını 'torbacı' olarak kullanıp reçeteli hapları satmaya çalışan doktor kıskıvrak yakalandı         
10:03
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi         
09:33
Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı         
08:21
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı         
07:23
Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu         
20:38
19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
19:47
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 12:21:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Han Şeyhun kimyasal silahlı katliamının 4. yılında adalet hala sağlanamadı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei