Son dakika haberi: Hatay'da şehit olan sözleşmeli er Volkan Soy'un cenazesi Kars'a getirildi - Son Dakika

Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığında, görevi esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli deniz er Volkan Soy'un cenazesi, memleketi Kars'a getirildi.

Kars'ın Akkaya ilçesinde yaşayan Nezaket ve Erhan Soy çiftinin 4 çocuğundan biri olan Volkan Soy, İskenderun Deniz Üs Komutanlığında görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Soy, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Türk bayrağına sarılı naaşı askerler tarafından askeri uçaktan alınan Soy için Harakani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Cenazenin getirilmesiyle Soy'un annesi ve yakınları, "Oy balam, selvi boylu balam, bayrağa sarılı tabutu gelen balam" diyerek ağıt yaktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve Soy'un özgeçmişinin okunmasıyla dua okundu. Soy'un cenazesi ambulansla yarın defnedilmek üzere Akyaka ilçesine gönderildi.

Törene, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, il protokolü ile askeri erkan katıldı.