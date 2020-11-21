HDP önünde bekleyen aileler yüzlerine tükürüldüğü iddiasıyla binaya girmek istedi - Son Dakika

Diyarbakır'da aileler çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatırken, eylem 446 gündür devam ediyor. Ailelerin bina önündeki bekleyişi sürerken, bugün HDP binasına giren bir kişi ile eylem yapan aileler arasında gerginlik yaşandı.

KAHROLSUN HDP SLOGANLARI

Aileler, şahsın yüzlerine tükürdüğünü iddia ederken HDP binasına girmek istedi. Ailelerin HDP il binasına girmesine polis ekipleri engel oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından aileler kahrolsun HDP sloganı atarak HDP'lilere tepki gösterdi.

"ASLA KABUL ETMEYECEĞİM"

Yüzüne tükürüldüğünü iddia eden ailelerden Nazlı Sancar, HDP'lilerin yüzüne tükürdüğünü ve bunu asla kabul etmediğini belirterek bu durumu eleştirdi.