Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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