Mahsa Amini ile ilgili raporda genç kadının çoklu organ yetmezliğinden öldüğü açıklandı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından hükümet ölüm nedenini kalp krizi olarak açıklamış, aile ise kızlarının sağlıklı olduğunu ve gözaltında darp edildiğini iddia etmişti.Mahsa Amini'nin ölümünün ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı ülke genelinde protestolar başladı.

"DARBELERDEN DEĞİL, BEYİN HİPOKSİSİNİN NEDEN OLDUĞU ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ"

Sağlık görevlileri tarafından kalp krizi olarak açıklanan ölüm nedeni, İran Adli Tıp Kurumu tarafından yayınlanan raporda çoklu organ yetmezliği olarak belirlendi. Hastane belgelerine, beyin ve akciğer taramasına, otopsi sonuçlarına ve patoloji testlerine dayanılan raporda, Amini'nin başına ve uzuvlarına aldığı darbelerden değil, beyin hipoksisinin neden olduğu çoklu organ yetmezliğinden öldüğü ifade edildi.

İRAN ADLİ TIP KURUMU: 8 YAŞINDAYKEN BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞ

Raporda, 22 yaşında hayatını kaybeden Amini'nin 8 yaşındayken beyin ameliyatı geçirdiği ve buna bağlı olarak beynin hipotalamus ve hipofiz bezinde adrenalin ve tiroid bozukluğu olduğu ifade edildi. Genç kadının bu nedenle hidrokortizon, levotiroksin ve desmopresin ilaçları kullandığı bildirildi. Amini'nin "altta yatan hastalıkları" nedeniyle gözaltındayken fenalaştığı kaydedilen raporda, "İlk kritik dakikalardaki etkisiz kalp solunum resüsitasyonundan dolayı ciddi hipoksiye maruz kaldı ve bunun sonucunda beyin hasarı oluştu." ifadeleri yer aldı.

MAHSA AMİNİ'NİN AİLESİ: KIZIMIZIN HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ YOK

Mahsa Amini'nin ailesi ise kızlarının herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söylemişti. Mahsa Amini, 13 Eylül'de memleketi Sakkız kentinden ziyaret için geldiği başkent Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle polis nezaretine alınarak, karakola götürülmüştü. Karakolda aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Amini, 3 gün sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Tepkiler üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Amini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü ve genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti. Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki iddiasını reddederek, Amini'nin polis tarafından darbedildiğini ileri sürüyordu.

DEVLET TELEVİZYONU FENALAŞTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

İddiaların ardından İran devlet televizyonu, genç kadının polis merkezine getirildiği ve karakolda bulunduğu anlardaki görüntüleri yayımlamıştı. Görüntülerde, diğer kadınlarla birlikte karakola getirilen Amini'nin, görevli bir kadınla konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere yığıldığı görülüyor.