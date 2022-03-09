İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret

09.03.2022 16:58
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. 2008 yılından bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olan Herzog, resmi ziyaretleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'e geldi. Herzog, beraberinde eşi Michal Herzog ve İsrail heyeti ile Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Herzog, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Herzog, Anıtkabir'i ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Herzog'un bugün başlayan ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

(Utku Şimşek/ İHA)

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika


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