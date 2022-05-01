Son dakika haberi! İstanbul'daki Rus gençler, Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istiyor - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan Rus gençler, savaşa karşı olduklarını ve savaşın bir an evvel bitmesini istediklerini belirtiyor.

Türkiye'de eğitim ve iş nedeniyle bulunan Rus gençler, Ukrayna- Rusya arasında devam eden savaşın ve yaptırımların hayatlarını derinden etkilendiğini ifade ediyor.

Bir kısmı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan sonra Türkiye'ye gelen Rus gençler, her gün Taksim Odakule'de Ukraynalıların düzenlediği savaş karşıtı protestolara katılıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na karşı çıkan gençler, iki halkın birbiri ile sorunu olmadığını, bunun sadece devletler arası bir savaş olduğunu söylüyor.

Gençler, yaptırımların, Rusya'daki ve diasporadaki tüm Rusları ciddi şekilde etkilediğini vurguluyor.

Serbest meslek sahibi 28 yaşındaki Bogdan Kovyazın, AA muhabirine, Moskova'dan İstanbul'a geldiğini, savaş karşıtı olduğunu anlattı.

Kovyazın, birçok arkadaşı gibi savaşa karşı çıkmak ve Ukrayna halkına destek vermek için tüm faaliyetlere katıldığını belirterek, "Taksim'de her gün savaşı protesto etmek için toplanıyoruz. Ülkelerini savaş nedeniyle terk ederek mülteci durumuna düşmüş ya da halen savaşın içinde yaşam mücadelesi veren Ukraynalılara 'Biz de sizinle beraberiz' demek için yanlarında durmaya devam ediyoruz." dedi.

İstanbul'daki Rus gençler olarak Ukraynalıların düzenlediği "savaşa hayır" protestolarını desteklediklerini kaydeden Kovyazın, Ukraynalılarla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Kovyazın, Türkiye'nin savaşın sonlandırması konusunda çabalarından memnun olduğunu ve savaşın en kısa zamanda biteceğine dair umutlarını koruduğunu belirterek, "Türkiye, bu savaşın durdurulmasında elinden gelen çabayı gösteriyor ve önemli roller üstleniyor." diye konuştu.

"Ukrayna halkının bu savaşı kazanacağına inanıyorum"

Moskova'dan İstanbul'a gelen 26 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi Milhaud Sahaidulin ise Ukrayna'nın, kendi toprakları ve halkının geleceği için savaştığını anlattı.

Sahaidulin, savaşın bitmesi için Türkiye'nin gösterdiği diplomatik çabaları takdir ettiğini dile getirerek. Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'nin savaşın sonlandırılması için öncülük yapmasını beklediklerini belirtti.

Ciddi bir sansür olduğu için Rusya'da yaşayan halkın Ukrayna'da olup bitenlerden haberdar olmadığını dile getiren Sahaidulin, şunları kaydetti:

"Rusya'dakiler eğer yaşanan trajediyi görseler eminim onlar da en az biz dışarıdakiler kadar bu savaşa karşı çıkacak. Çok üzülüyorum. Masum kadınlar ve çocuklar ölüyor. Şehirler yok ediliyor. Bir ülkede bir nesil yok ediliyor."

"Bu büyük bir trajedi"

20 yaşındaki mimarlık öğrencisi Moskovalı Katya C. de Ukrayna'da yaşananların insanlık açısından büyük bir trajedi olduğunu aktardı.

Katya C, basın ve sosyal medyadaki kısıtlamalar nedeniyle Rus halkının Ukrayna'da neler yaşandığına dair hiçbir bilgiye ulaşamadığını söyledi.

Milyonlarca Ukraynalı çocuğun mülteci durumuna düştüğünü belirten Katya C, "Bu büyük bir trajedi. Bu çocuklar küçücük yaşlarında, asker gördüler, sokaklarda öldürülmüş insan cesetleri gördüler. Bu çocukların hayatları, gelecekleri ve kültürleri ellerinden alındı." şeklinde konuştu.

Moskova'dan gelen 27 yaşındaki serbest fotoğrafçı Alexander O. ise Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın kazananının olmayacağını vurguladı.

Alexander O, bir ülkenin başka bir ülkenin toprakları üzerinde hak iddia ederek saldırması ve bir halkın geleceğini yok etmesinin böyle bir yüzyılda kabul edilebilir bir şey olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de Ukraynalılarla dayanışma içinde bu savaşın haksızlığını hem Türk halkına hem de dünyaya duyurmaya, dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz. Savaşın bir çözüm olmadığını dünyaya anlatmak zorundayız. Türkiye'nin, savaşın çözüme kavuşması için büyük bir çaba gösterdiğini görüyoruz, Rusya'yı ikna etmesini umut ediyoruz."