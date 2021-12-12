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Son dakika haberi: İSTANBUL-HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Son dakika haberi: İSTANBUL-HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ

12.12.2021 13:29

Edinilen son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ile bir araya geldi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ile bir araya geldi. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bilgi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda, iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları katıldı.

7 SAAT SÜRDÜ

Toplantıda, yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bir sunum gerçekleştiren Bakan Nebati, Türkiye'nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler verirken, küresel ekonomide yaşanan yapısal değişime de değindi. Serbest piyasadan geri adım atılmayacağını ifade eden Nureddin Nebati, her alanda destekleyici olunmaya devam edileceğinin altını çizdi. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda, iş dünyası temsilcileri ise tek tek söz alarak sorun ve görüşlerini dile getirdi. Yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileri ile gerçekleşen toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

"HERKES SORUNLARI VEYAHUT DA YAPILACAK İŞLERİN SAMİMİ OLARAK ANLATTI"

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, toplantının iyi bir diyalog içinde geçtiğini belirterek, "Herkes sorunları veyahut da yapılacak işlerin samimi olarak anlattı. Sayın Bakanımız güzel bir konuşma yaptı. Kendileri nasıl yapılacağını, ne edileceğini anlattılar" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran da "Ankara Ticaret Odası olarak 160 bin üyemiz var. Bunların yaklaşık 150 binini ilgilendiren, KOBİ'lerle ilgili sıkıntıları gündeme getirdim. Biraz daha küçük ölçekte olan KOBİ'lerimizle ilgili sıkıntıları gündeme getirdim. Şu anda her taraftan söz alan arkadaşlarımız var. İçinde ticaretin olduğu her alandan arkadaşlarımız var. Bütün sıkıntılarını dile getiriyorlar. Sayın Bakanımda bunların hepsini not alıyor. Sayın Bakanım, bankacılarımızla, o sektörle de herhalde önümüzdeki hafta bir toplantı yapacağını söyledi. Herhalde içinde ticaretin olduğu her alanla ayrı ayrı da, böyle büyük çaplı toplantılar değil de ayrı ayrı da toplantılar yapacak. İnanıyorum ki hepimizin derdi bu ülkenin, bu milletin, bu memleketin daha yukarılarda olması. Bugün olduğu yerden daha yukarılarda olması. Biz elimizden gelen her desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise toplantının yapıcı olduğunu ifade ederek, "Katılımcı demokrasi açısından, istişare açısından, kültür açısından. bizler için çok önemliydi bu toplantı. Herkes sorunlarını vakit kısıtlı olmaksızın birebir aktarabildi. Sayın Bakan bunların hepsini dinledi ve not aldı. Toplantı öncesinde Sayın Bakan. bizlere mevcut görünüm hem de yeni ekonomik programla ilgili bazı bilgilendirmeler yaptı. Tekrar ediyorum toplantımız tamamıyla yapıcıydı. Hammadde fiyatlarındaki artış, medikal firmaların ödemeleri, kamuya iş yapan firmaların durumu, alacakları, KDV alacakları gibi birçok konu gündeme geldi. Bakanın bu tüm sorunlarımıza ilgileneceğine ve çözüm odaklı çalışacağına kanaati edindim" şeklinde konuştu.

"İSTİHDAMLA BÜYÜYEN TÜRKİYE'DE HEDEFLENEN VERİLERE ULAŞACAĞIZ İNŞALLAH"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da yaptığı konuşmada "Sayın Bakanımızın önümüzdeki süreçte hedeflenen yeni üretim, istihdam ve ihracat yolundaki çalışmalarına güveniyoruz. İş dünyasının bütün temsilcileri ve Türkiye'nin en önemli firmaları bugün toplantıdalardı. Her birimiz 3'er ile 5'er dakika arasında görüşlerimizi, beklentilerimizi, taleplerimizi detaylı bir şekilde arz ettik ve birçoğunun da cevabını aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Hazine ve Maliye Bakanımızın hedeflemiş olduğu bu yeni modelde üreten Türkiye yolunda çalışacağız. Buradaki en önemli konu tabii ki enflasyon ve enflasyona yedirilmeme. Ülkenin, hepimizin, hem ekonomik tarafının gündemin de hem de makro tarafından bakıldığında da şu anki en önemli gündemimiz enflasyon. Bunun üzerine detaylı görüşmeler yapıldı. Ama en önemlisi de şu an büyüyen Türkiye'nin, ekonominin ihracat kanalıyla büyüyen Türkiye'de, istihdamla büyüyen Türkiye'de hedeflenen verilere ulaşacağız inşallah" sözlerine yer verdi.

Son dakika haberi: İSTANBUL-HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ
Son dakika haberi: İSTANBUL-HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ
Son dakika haberi: İSTANBUL-HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ
Son dakika haberi: İSTANBUL-HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Türkiye, Maliye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSTANBUL-HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İSTANBUL-HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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