Son dakika haberi! İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülere hapis - Son Dakika

Son dakika haberi! İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülere hapis

18.01.2021 17:29
Son dakika haberi! İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülere hapis, System.String[]

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanıklı davada hüküm açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanıklı davada hüküm açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanıklarla avukatlarının esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını tamamladıklarını belirterek hükmü açıkladı.

Buna göre, Fuat Avni hesabının kullanıcıları arasında olduğu öne sürülen eski Başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar ayrıca "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan ise 25'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Sanık Haşim Türker, "anayasal düzeni ihlale teşebbüse" yardımdan 16 yıl 6 ay, aynı suçtan sanık eski emniyet müdürü Akif Güngör ile eski mühendisler Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammet Serhat Al, Hamdi Özdere ve Hasan Demir de 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan sanık Eyüp Liste 10 yıl 6 ay, Gazi Topal, Murat Ahmetoğlu, Reşat Arıkan, Abdullah Öner 8 yıl 1 ay 15'er gün, Mahmut Orak, Nazmi Mert ve Yusuf Ziya Sarı 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.

İddianameden

İddianamede, sanıkların darbe girişimi olduğu sırada örgütlü şekilde silahlanma arayışına girdikleri, darbe girişiminin yönetici kadrosu olan "yurtta sulh konseyi" mensuplarından Mehmet Partigöç ile irtibatlı oldukları, darbe girişimi sırasında örgütün amaç ve faaliyetleri kapsamında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince bütün Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirmeye çabaladıkları belirtilmişti.

Sanıkların FETÖ/PDY'nin hedefleri, örgüt elebaşı Gülen'in talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına sızdırıldığı, örgütün siyasal hedefleri doğrultusunda gizli bilgilere eriştikleri, bunları örgüt içerisindeki "mahrem abi" ve "imamları"na aktardıkları ifade edilen iddianamede, 400 terabayt bilginin log kayıtlarına düşmeyecek sanal sunucu oluşturmak suretiyle temin edilip örgüte aktarıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülere hapis - Son Dakika


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