Son dakika: "İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Son dakika: "İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi

24.03.2021 17:27

Son dakika haberi... "İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz: "Mehmet Akif Ersoy son bir asırdır bu topraklarda yaşayan büyük şahsiyetlerin başında gelmektedir" " İstiklal Marşı'nı o dönemde yazan ve o karanlık dönemde...

"İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz: "Mehmet Akif Ersoy son bir asırdır bu topraklarda yaşayan büyük şahsiyetlerin başında gelmektedir"

" İstiklal Marşı'nı o dönemde yazan ve o karanlık dönemde insanımıza moral ve cesaret aşılayan bu milli şairimizi tanımak, bilmek ve gelecek nesillere tanıtmak hepimizin boynumuzun borcu ve görevidir"

ANKARA - "İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması" ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, "Mehmet Akif Ersoy son bir asırdır, bu topraklarda yaşayan büyük şahsiyetlerin başında gelmektedir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması" ödül töreni, Bakanlık Merkez Binasında düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirildi. 13-17 yaş kategorisinde bin 447, 18-25 yaş kategorisinde de bin 565 olmak üzere toplamda 3 bin 12 gencin katıldığı yarışmada ilk 20'ye giren yarışmacılara ödüller verildi. Ödül törenine, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz katıldı.

"İstiklal'den haber vermeyi, geçmişe iletimde bulunmanın önemli bir aracı oldu bu program"

Ödül töreninde konuşan Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, "Bugün Asım'ın nesli olan gençlerle birlikteyiz. Bu bize ayrıca gurur veriyor. Bu program çerçevesinde sizler, ülkemizin her tarafından 3 bin 12 tane mektubumuz yarışmaya katıldı. Bugün ilk yirmiye giren mektuba ödül verilecek. Bu gerçekten önemli. İstiklal'den haber vermeyi, geçmişe iletimde bulunmanın önemli bir aracı oldu bu program. Gerçekten de bu programın konusu olan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bu program vesilesiyle rahmetle, minnetle ve özlemle yad ediyorum. Merhum milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un aziz hatırasına sahip çıkan çalışma arkadaşlarıma da bakanlık mensuplarına da sizlere de şükranlarımı sunuyorum. Mehmet Akif Ersoy son bir asırdır, bu topraklarda yaşayan büyük şahsiyetlerin başında gelmektedir. Öyle ki Akif, İstiklal Mücadelesinin ve ilim irfan geleneğimizin en değerli sembollerinden biri olmuştur. O hem kişiliği ile İstiklal Mücadelesinin güçlü bir neferi olmuş hem de ilmi ile örnek ahlakı ile aziz milletimizin gönlünde özel ve müstesna bir yer edindi" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'u gelecek nesillere aktarmanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Ersöz şunları dedi:

"İstiklal Marşı gibi bir bağımsızlık beyannamesi kazandırmanın yanın da bir de şairimiz, yaşantısıyla duruşuyla değerleriyle 'Safahat' gibi hala aşılamamış eserleriyle gerçek bir nefer olduğunu ortaya koymuştur. Akif tabii ki haddimize değil ama Türkçemizi yetkin bir şekilde kullanan en verimli düşünceleri en iyi şekilde ifade eden kıymetli bir şairimizdir. Mehmet Akif kadar hayatı şiire şiiri hayata tıpkı bir nakkaş gibi işleyen başka şair yoktur. Merhum Akif, inandığı gibi yaşamış, yaşadığı gibi yazmış ve yazdıklarının da bedelini ödemek zorunda kalmıştır. Bu amaçla Milli Mücadele'nin manevi ve fikri cephesini inşa eden Milletimizin karakterini ve ruh dünyasını hürriyet ve özgürlük tutkusunu, milli ve manevi değerlerini en güzel şekilde ifade ettiği İstiklal Marşı'nı o dönemde yazan ve o karanlık dönemde insanımıza moral ve cesaret aşılayan bu milli şairimizi tanımak, bilmek ve gelecek nesillere tanıtmak hepimizin boynumuzun borcu ve görevidir. Bizler Asım'ın nesli olmaya, niyet eden kişiler ve Bakanlık olarak bu çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Sizleri geçmişinizle bu coğrafyanın ve tarihin yetiştirdiği değerlerle buluşturmayı vazife ve sorumluluk olarak görmekteyiz."

Ersöz'ün konuşmasının ardından yarışmada derece elde eden ilk 20 yarışmacıya ödülleri taktim edildi. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından tamamlandı.

Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi
Son dakika: İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması' ödül töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


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