İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

16.11.2020 08:26

İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

-Çocuk yaştaki suç makineleri yakayı ele verdi

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan 14 ve 16 yaşındaki iki çocuk, hırsızlık için girdikleri kafenin güvenlik kameralarına yakalandı. Şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dün saat 02.00 sıralarında Hasan Tahsin Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki çocuğu durdurdu. Çocukların üzerlerinde yapılan aramada ekipler, 650 TL nakit para, 6 para ile çalışan şarj aleti, farklı markalara ait 5 erkek saati, 1 tablet, 1 parfüm, 3 güneş gözlüğü ve bir miktar bozuk para ele geçirdi. Yapılan kimlik sorgusunda şüpheli şahısların 14 yaşındaki U.S. ve 16 yaşındaki Ş.A. olduğu anlaşıldı. İki şüpheli çocuk ekipler tarafından Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, çocuklardan U.S.'nin hırsızlıktan 85, Ş.A.'nın ise 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Kafeden hırsızlık yapıp, dönüşte polislere yakalanmışlar

Öte yandan iki hırsızlık şüphelisi şahsın yakalandığı bölgede inceleme yapan ekipler, bir iş yeri camının açık olduğunu fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, iki hırsızlık şüphelisi çocuğun iş yerine girerek malzemeleri ve paraları çaldığını belirledi.

Hırsızlık anları kamerada

İş yerine giren ve hırsızlık yaptığı belirlenen iki şüphelinin o anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iş yerine giren iki şüphelinin, kasadan para çaldığı görüldü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan U.S. ve Ş.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

Karabağlar, Hırsızlık, İzmir, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de çocuk yaştaki suç makineleri kıskıvrak yakalandı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika


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