Son dakika haberi... İzmir'de dernek binaları ve depolara eş zamanlı kumar operasyonu - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesindeki 4 mahallede depolar ve bazı dernek binalarına eş zamanlı kumar operasyonu düzenlendi.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kavaklıdere, Gökdere, Egemenlik ve Yaka mahallelerindeki bazı dernek binaları ile depolarda kumar oynandığı tespit edildi.

Narkotik timleri ve köpeklerinin desteğiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda tombala oynayan 101 kişiye Kabahatler Kanunu gereği 139 bin 700 lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 17 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 37 materyale el konuldu, 2 dernek hakkında tutanak tanzim edildi, 3 depo da Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından faaliyetten men edildi.

Operasyonda yapılan sorgulamalarda, basit yaralama suçundan aranan V.U. ile nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal suçundan aranan C.Y. yakalanarak gözaltına alındı.