KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İzmir 'de trafik yoğunluğu yaşandı. Kıyı kesimlerinde yazlığı olan vatandaşların iş çıkış saatinin ardından kısıtlamayı Çeşme Foça ve Dikili 'de geçirmek için yola çıktığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'da başlayacak. Kısıtlamaya dakikalar kala İzmir'de trafik yoğunluğu yaşandı. Yeşildere Caddesi, Altınyol, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik durma noktasına geldi. Hafta sonu kısıtlamasını yazlık yerlerde geçirmek isteyen vatandaşlar Dikili, Foça, Çeşme yolunda yoğunluk oluşturdu.

SAAT 16.00'DAN FOÇAYA YOĞUN GİRİŞ VARİzmir'in Foça İlçesi 'nde yazlıkları bulunan vatandaşlar bugün saat 16.00'dan sonra yoğun bir araç trafiği oluşturarak ilçeye gelmeye başladı. Bazıları pandemi sürecinde yazlık evlerinde izole olarak geçirdiklerini belirten vatandaşlardan bir bölümü ise hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle geldiklerini söylediler.'HAFTA SONUNU GEÇİRMEYE GELDİK'Hafta sonu kısıtlaması için ailecek yazlığa gideceğini söyleyen Aslıhan Kocakurt, " Karşıyaka 'da yaşıyoruz, kısıtlama süresini yazlık evimizde daha keyifli ve daha rahat geçirebileceğimizi düşündüğümüz için hafta sonunu Foça'ya geldik" dedi. Normalde yazları Foça'da geçirdiğini belirten Sedat Kokulu ise pandemi nedeniyle sürekli olarak Foça'da yaşamaya başladığını söyledi. Kokulu, "Yazları Foça'da yaşıyorum. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yazlıkta kalmayı sürdürüyorum. Karşıyaka'da da evim var ama dönmedim. Büyük ihtimalle koronavirüs bitene kadar Foça'da kalmaya devam edeceğiz" dedi.Koronavirasten kaçıp Foça'ya geldiklerini belirten Mehmet Vural , "Koronadan imtina edip, kaçıp Foça'daki yazlığımıza geldik. İzmir'de olmaktansa buradan işimize gidip geliyoruz. Bu dönemi burada geçiriyoruz. Burası daha emniyetli geliyor. Kalabalığa karışmıyoruz. Günlerimizi evimizde bahçemizde geçiriyoruz" diye konuştu.'OKSİJEN ZENGİNLİĞİ BÜYÜK AVANTAJ'

Foça'da yaşamanın daha avantajlı olduğunu söyleyen Mine Müstecaplıoğlu, "Foçada yaşamanın şöyle avantajları var; birincisi bahçeli evimiz. Her zaman açık havada olabiliyoruz. Depreme karşı güvenliyiz. Pandemi zamanı ise rahat ettik. Çünkü dışarı çıkmak kolay. Kısıtlama olduğunda da bahçeli bir yerde yaşamak daha kolay" dedi. Öte yandan eşi, Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu ise "En beğendiğimiz İzmir'de bile hava kirliliği var. Foça oksijen satürasyonu, zenginliği açısından çok güzel çok rahat. En başında pandemi sebeb olmak üzere yaşam kalitesi olarak oksijen açısından bile baksak çok büyük bir avantaj" şeklinde konuştu.

- İzmir