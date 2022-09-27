İZMİR'DE YASA DIŞI BAHİSE 16 GÖZALTI - Son Dakika
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İZMİR'DE YASA DIŞI BAHİSE 16 GÖZALTI

27.09.2022 10:34

İZMİR Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli ise aranıyor.

İZMİR Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli ise aranıyor.

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi' hakkındaki kanuna muhalefet suçları işleyen kişilere yönelik bugün saat 06.30 sıralarında eş zamanlı operasyon yaptı. Yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilerden 16'sı yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 1 ruhsatsız tabanca ve 24 fişek bulunduğu da belirtildi. İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi

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Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE YASA DIŞI BAHİSE 16 GÖZALTI - Son Dakika

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