Son dakika haberi! Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında satranç turnuvası - Son Dakika

Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi, şehitler için mevlit okutuldu.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle kapalı pazar alanında düzenlenen turnuvaya farklı illerden gelen 300 satranç tutkunu katıldı.

Turnuvanın açılış programında konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hain darbe girişiminin engellenmesinin sembol ilçesi haline gelen Kahramankazan'da satranç sporcularını ve ailelerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Oğuz, şunları kaydetti :

"Darbeci hainler 15 Temmuz gecesi 'şah' dedi, ancak aziz milletimiz onları mat etti. Sizlerden hamlelerinizi yaparken şehitlerimizi yad etmenizi istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum."

Şehitler için mevlit okutuldu

Öte yandan, belediye tarafından 15 Temmuz şehitleri için Köprübaşı Camisinde mevlit okutuldu, dua edildi.

Mevlit sonrası konuşan Belediye Başkanı Oğuz, Türk Milleti'nin 15 Temmuz gecesi demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir destana imza attığını belirterek, "Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden ve büyük Türk milletinden Allah razı olsun" dedi.

Mevlit programına Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile şehitlerin yakınları ve gaziler de katıldı.