HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in acı haberi, memleketi Karaman'ın Başyayla ilçesindeki ailesine ulaştı.

2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir şehit oldu. Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyünde oturan annesi Şengül ve babası Mustafa Demir'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Eve Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları da eve akın etti. Nişanlı olan şehit Demir'in, 5 Ağustos günü düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehit Demir'in, yarın Bozyaka köyünde defnedilmesi bekleniyor.