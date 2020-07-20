Son dakika haberi | Karaman'a şehit ateşi düştü
Gelen son dakika haberine göre HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in acı haberi, memleketi Karaman'ın Başyayla ilçesindeki ailesine ulaştı.
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in acı haberi, memleketi Karaman'ın Başyayla ilçesindeki ailesine ulaştı.
2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir şehit oldu. Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyünde oturan annesi Şengül ve babası Mustafa Demir'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Eve Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları da eve akın etti. Nişanlı olan şehit Demir'in, 5 Ağustos günü düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehit Demir'in, yarın Bozyaka köyünde defnedilmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:57 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Karaman'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika 23:50 Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı 23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 22:00 İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi 20:48 Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı