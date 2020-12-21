Son dakika haberi: Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı

21.12.2020 16:14
Son dakika haberi: Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün izolasyonda tutulmasına karar verilmesinin ardından, il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı.

Kastamonu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün izolasyonda tutulmasına karar verilmesinin ardından, il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı.

Kastamonu Valiliği, 10 Aralık'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine girişlerde oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde özellikle vatandaşların ateşini ölçen ekipler, vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olanlar ile ateşi normal ölçülenlere yönelik karantina uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda 10 Aralık'tan bu yana 165 kişinin karantinaya alındığı öğrenildi.

Eğitim ve turizm amacıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirketlere bağlı olarak ve tevdi edilen bir kamu görevini yürütmek için il merkezine gelenler ise, kapsam dışında tutuluyor.

Taşköprü-Kastamonu karayolu Bük köyü mevkisindeki kontrol noktasında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, il dışından gelen araçları durdurarak, sürücü ile yolcuların ateşini ölçtü, kimlik kontrollerini yaptı.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtilirken, vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar ile il dışından gelen, ateşi normal olan ve herhangi olumsuzluğu bulunmayanlar da belirtecekleri adresler ile Valilikçe belirlenen yurtlara karantinaya alınacak.

Sinop'tan Kırıkkale'ye gittiğini söyleyen Raşit Işık, uygulamadan dolayı memnun olduğunu belirterek, "Kastamonu'ya gelirken jandarma ekipleri bizleri durdurdu. Kimlik bilgilerimizi aldı, ateş ölçümümüzü yaptı. Sağlık bilgilerimizi yazdılar ve bizlerde herhangi bir sorun olmadığı için gönderiyorlar. Bizlere gidebilirsin dediler. Uygulama çok güzel, sağlık yönünden yapılan bu denetmeleri yerinde bulunuyorum. Kısıtlamaya uyulursa memnun kalırız. Herkes bugünlerde evinde kalsın. Hastalık yayılmasın, herkes iyileşsin" dedi.

Kastamonu'da bazı işlerinin olduğunu ve bu yüzden geldiğini söyleyen Oğuz Karakebeli ise, jandarma ekiplerine yaptıkları denetimden dolayı teşekkür ederek, "Bu denetimler koronavirüsün yayılmasını önleyecektir. Bizlerde önlem ve tedbir alarak ekiplerimize yardımcı olalım" diye konuştu. - KASTAMONU

Son dakika haberi: Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı
Son dakika haberi: Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı
Son dakika haberi: Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı
Son dakika haberi: Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı

Kastamonu, 10 Aralık, Jandarma, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı - Son Dakika


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