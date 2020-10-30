Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı

30.10.2020 11:40

Son dakika haberi: Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı MasterChef'in şefleri ile dezavantajlı çocuklar bir araya geldi Azdavay Kaymakamlığı, dezavantajlı çocukları Cumhuriyet Bayramında unutmadı Azdavay Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 97.

Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı

MasterChef'in şefleri ile dezavantajlı çocuklar bir araya geldi

Azdavay Kaymakamlığı, dezavantajlı çocukları Cumhuriyet Bayramında unutmadı

KASTAMONU - Azdavay Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 97. yılı etkinlikleri kapsamında dezavantajlı çocuklar için "Cumhuriyet Bayramında Minik Şefler Mutfakta" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında MasterChef'in şefleri ile dezavantajlı çocuklar aynı mutfakta bir araya gelerek birlikte yemek yaptı. Ardından Kaymakam, MasterChef şefleri ile dezavantajlı çocuklar, davul zurna eşliğinde oynayarak gönüllerince eğlendi.

Azdavay Kaymakamlığı, yetim, öksüz ve hayatta kimsesi olmayan çocuklar için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Cumhuriyet Bayramında Minik Şefler Mutfakta" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında çocuklar, önce büyükleri için yemek yaptı. Ardından yaptıkları yemekleri büyüklerine ikram etti. Yemek programının ardından davul zurna eşliğinde eğlenen dezavantajlı çocuklar, büyükleri ile birlikte karşılıklı çiftetelli oynadı.

Azdavay Kaymakamlığı, Azdavay Belediyesi'nin de destekleri ile özel bir televizyon kanalında yayınlanan MasterChef isimli yemek programının aşçılarını Azdavay ilçesine getirerek, özel ve dezavantajlı konumda bulunan çocuklara unutamayacakları bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yaşattı. Çocuklar için özel olarak kurulan platformda çocuklar büyükleri için yemek pişirdi, limonata yaptı. Çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları yemekleri ve içecekleri büyüklerine de ikram etmeyi ihmal etmedi.

Yağan yağmura aldırmayan çocuklar, yemek programının sonrasında Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in alana özel olarak getirdiği davul zurna eşliğinde eğlendi. Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ve devlet erkanı ile karşılıklı göbek atan çocuklar, unutamayacakları bir Cumhuriyet Bayramını kutlama imkanı buldu.

"Bizlerde, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu onlarla birlikte yaşıyoruz"

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyleyen Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan, "Bugün Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü, tüm Türkiye'de olduğu gibi doğa turizminin öncü şehri olan, doğanın her türlü güzelliklerini içerisinde barındıran Azdavay ilçemizde de kutluyoruz. Bu coşkuya ortak olmak için bugün şeflerimizle birlikte Azdavay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın da katkılarıyla dezavantajlı çocuklarımızı bir araya getirdik. Bu projemizde özel bir televizyon kanalında yarışmayla tüm Türkiye'nin tanığı MasterChef'leri Sedat, Gülşah ve Berk bizlere eşlik ediyorlar. Onların isteği ve talebi üzerine Azdavay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak "Cumhuriyet Bayramında Minik Şefler Mutfakta" projesini bugün hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje ile dezavantajlı çocuklarımız ile gelen şeflerimizi bir araya getirdik ve şu anda birlikte Cumhuriyet Bayramında yemeklerini yapıyorlar. Bizlerde bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. Birazdan yemeklerin tadına da bakacağız. Azdavaylı hemşehrilerimizle birlikte yemekleri tadacağız. Ben, bu projeyi ilçemize kazandırmak için emek sarf eden Azdavay SYDV ile Azdavay Belediyesine ve MasterChef'den gelen şeflerimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm ülkemizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." dedi.

"Çocuklara nasıl yemek yapıldığını öğretiyorum"

Dezavantajlı çocuklarla birlikte yemek yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten MasterChef'in şeflerinden Sedat Tuncer ise, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çocuklarımızı çok sevdiğimiz için bizlerde bu etkinliği katıldık. Onlara bugün tatlı yapıyoruz, onlara hem nasıl yapıldığını öğretiyorum hem de onlar öğreniyorlar. Çok mutluyum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programın ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı
Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, 29 Ekim, Azdavay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kaymakam, Cumhuriyet Bayramı'nda dezavantajlı çocuklarla birlikte göbek attı - Son Dakika

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