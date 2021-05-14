Beyşehir'de kaymakam ile belediye başkanı şehit yakınları ve gazilerle bayramlaştı - Son Dakika

Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ve İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır ramazan bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretler, koronavirüs salgını dolayısıyla tedbiren şehit yakınları ile gazilerin konutlarına girilmeden evlerinin önünde gerçekleştirildi.

Özdemir ve Bayındır ile beraberindekiler, şehit yakınları ile gazilerin ramazan bayramını tebrik ederek, bir süre sohbet etti, hal hatırlarını ve ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Ziyaret edilen şehit yakınları ile gazilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verildi.

Ziyaretlere, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Duygu Karadoğan, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Metin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan ile Türkiye Harp Malulü,Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın da katıldı.