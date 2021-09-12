Kazada yaralanan anne 'Oğlum nerede?' diyerek feryat etti - Son Dakika

Kazada yaralanan anne 'Oğlum nerede?' diyerek feryat etti

Tem Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

DÜZCE - TEM otoyolu Düzce geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne, sedye ile ambulansa alındığı esnada 'Oğlum nerede' diyerek ambulans görevlilerinden oğlunun getirilmesini istedi.

Kaza TEM otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Necmettin A. idaresindeki 34 BL 2266 plakalı Fiat marka otomobil, önünde seyir halinde olan Hüseyin U. yönetimindeki 34 UZN 19 plakalı Volvo marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Necmettin A. idaresindeki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışarak yaralanan vatandaşları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralı vatandaşlar sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Y

"Oğlum nerede" diyerek oğlunu aradı

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan anne Arife A., ambulansa alındığı esnada oğlunu aramaya başladı. Feryat ederek oğlunun nerede olduğunu soran yaralı anneyi ekipler, 'Oğlunun durumu iyi. Şimdi gelecek buraya sen sakin ol' diyerek teskin etmeye çalıştı. Kazada yaralanan Arife A.'nın çocuğu Y.A. da annesi ile aynı ambulansa alınırken, sürücü Necmettin A. ile annesi Şükriye A. bölgeye sevk edilen başka bir ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. .

Kaza sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı uzun süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal kontrollü olarak normale döndürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.