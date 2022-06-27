Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Elif Sinan, 3 Ağustos 2021'de Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bıçakla intihar girişiminde bulunduğu gerekçesiyle T.A. tarafından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan T.A, ifadesinde Sinan'ın intihar ettiğini öne sürmüştü.

Duruşmada, tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan T.A, olayın başından beri gerçekleri söylediğini, kendisinin böyle bir suç işlemediğini öne sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kırıkkale'de üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin davada keşif yapılacak - Son Dakika

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