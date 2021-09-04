KKTC'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

- KKTC'de aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lapta- Girne yolunda pick-up aracın çarptığı 57 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün saat 21.00 sıralarında Lapta-Girne anayolu üzerinde 24 yaşındaki Ali Bayırbaşı yönetimindeki pick-up araç, Girne istikametine doğru seyir halindeyken Yavuz Çıkarma Anıtı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Leyla Watt'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Watt ağır yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Bayırbaşı tutuklanırken, başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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