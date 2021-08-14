Son dakika haberi: KKTC'de Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı - Son Dakika

Rumların 1974'te Kıbrıslı Türklere yönelik gerçekleştirdikleri toplu katliamlarda hayatlarını kaybeden Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen törenlerle anıldı.

İlk olarak Muratağa Sandallar Şehitliği'nde yapılan törene, şehit yakınları ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın şehitliğe çelenk bırakmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve saygı atışı yapılırken, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda çok önemli mücadeleler verdiğini anımsatarak, 14 Ağustos 1974'te Muratağa-Sandallar ve Atlılar katliamının dünyanın gördüğü en feci, en acı ve örneklerinin ilklerinden olan bir katliam ve soykırım olduğunu vurguladı.

Bebekler, ilkokul çocukları, yaşlı nine ve dedelerin hiç ayrım yapılmadan kurşuna dizildiğini anımsatan Tatar, şehit edilenlerin daha sonra toplu mezarlara gömüldüklerini de anımsattı.

Tatar, geçmişte kaymakamlık düzeyinde yapılan törenleri eleştirerek, bunların, tarihin gizlenmesi için yapılan bir takım çalışmalar olduğunu ve bütün olanların unutturulmasının istendiğini kaydetti.

Tatar'dan "iki devletlilik vurgusu"

Kıbrıs'ta mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Tatar, "Bugün ırkçılık tartışmaları yapılmıştır. Irkçılığın kimler tarafından nasıl yapıldığını işte burada en yalın örneği ile hep birlikte müşahede etmekteyiz." dedi.

Tatar, kendilerinin tek uğraşı ve mücadelesinin 1960 anlaşmalarından sonra elde edilen hakların korunabilmesi olduğuna işaret ederek, eşitlik temelinde bir anlaşma için yapılan bu mücadelede, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olduğu ve dolayısıyla ayrı bir halk olarak egemenliğinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak iki devletlilik temelinde ulaşılabileceğini de dile getirdi.

50 yıldır devam eden federal anlayış görüşmelerinde hiçbir neticeye ulaşılamadığını, Kıbrıs Türk tarafının büyük bir iyi niyet ortaya koyduğunu anımsatan Tatar, Kıbrıs Türklerinin ortaya koyduğu iyi niyetin bunca zamandır karşılık bulamadığını kaydetti.

Törende, şehit torunu Ayşe Güler Akın'ın şiir okuması sonrasında şehit aileleri adına Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da bir konuşma yaptı.

Tören, şehitlik ziyareti ve dua okunmasıyla son buldu.

Atlılar Şehitliği'nde de tören yapıldı.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar'daki katliam

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974'te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen Rum fanatiklerden oluşan bir grup, Türk köyleri Muratağa, Sandallar ve Atlılar'a saldırmış, 126 Kıbrıslı Türkü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada, geri kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü.

Burada şehit edilenlerin en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyordu.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen kişilerin cenazelerinin gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.