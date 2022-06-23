Son dakika haberi! KKTC'deki orman yangını devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! KKTC'deki orman yangını devam ediyor

23.06.2022 01:02
Son dakika haberi! KKTC'deki orman yangını devam ediyor

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21 Haziran'da Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale sürerken, rüzgarın etkisini artırmasıyla alevler bazı köyleri tehdit etmeye başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21 Haziran'da Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale sürerken, rüzgarın etkisini artırmasıyla alevler bazı köyleri tehdit etmeye başladı.

Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahale dururken, Mersinlik köyünde yaşayanlar tahliye edilmeye başlandı.

Bölgede bulunan devlet ve hükümet yetkilileri ile belediye başkanlarının açıklamalarına göre, yangın tüm şiddetiyle devam ediyor.

Mersinlik'in yanı sıra, Ardahan köyünün de bir kısmının tahliye edilmesi bekleniyor.

Yangın bölgesindeki bazı ağıllarda hayvanlar telef oldu. Yangına havadan müdahalenin günün ağarmasıyla saat 05.30 civarında yeniden başlaması öngörülüyor.

Mersinlik civarındaki diğer köyler de alevlerin tehdidi altında ve başta belediyeler olmak üzere yetkililer bazı önlemler alıyor, halka uyarılar yapıyor.

Birçok kent ve köyde camilerden yapılan anonslarla da yangınla mücadeleye katkı isteniyor.

Mersinlik bölgesinde yanan alanın 1995'teki Beşparmak Dağları yangınından daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel de Mersinlik'te devam eden yangınla ilgili yerinde inceleme yapmak üzere yeniden bölgeye geldi.

Tatar ile Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkilerden bilgi aldı.

Üstel, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı canlı yayında "Mersinlik bölgesindeki yangın maalesef rüzgarın etkisiyle şiddetlendi, büyük bir felaket yaşanıyor." diyerek, buna karşı tüm halkın ve ekiplerin koşmasına rağmen Mersinlik köyünde tahliyeye başladıklarını bildirdi.

Sabah 05.00 sıralarında yangına havadan müdahalenin yeniden başlayacağını belirten Üstel, herkesin seferberlik bilinciyle görev yaptığını vurguladı.

Rüzgar şiddetini artıracak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaptığı açıklamada, "Şu anda rüzgarı arkasına alan yangın hızla Ardahan'a ilerliyor." dedi.

Arıklı, Meteoroloji Dairesi'nden aldıkları bilgiye göre sat 03.00'te rüzgarın şiddetini artıracağını bildirdi.

"1995 yangınından daha büyük bir yangınla karşı karşıyayız." diyen Arıklı, yarın Türkiye, Kıbrıs Rum kesimi ve BM Barış Gücü'nden toplam 7 hava aracıyla yangına müdahaleye yeniden başlanacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

21 Haziran, Gazimağusa, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KKTC'deki orman yangını devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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