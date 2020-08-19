Son dakika haberi: Kocaeli'de kardeş dehşeti...Kıbrıs gazisi, arazi için kardeşini öldürdü - Son Dakika

Kocaeli'de kardeş dehşeti... Kıbrıs gazisi, arazi için kardeşini öldürdü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi, arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Servetiye karşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen 67 yaşındaki Mustafa Civelek yazlık evine traktörüyle gelen kardeşi Mustafa Civelek ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında silahını çıkartan Mustafa Civelek, Mehmet Civelek'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Mehmet Civelek kanlar içinde kalırken, Mustafa Civelek evinin önündeki cipiyle olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan vatandaş kurtarılamadı

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Civelek, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Civelek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Daha önce de akrabasını silahla yaraladığı ortaya çıktı

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise olay yerinden cipi ile kaçan Mustafa Civelek'in yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşini öldürdükten sonra kayıplara karışan Civelek'in daha önce de bir akrabasını silahla yaraladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.