Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde 15 Ocak'ta Pirireis Caddesi ile 7. Sokak kesişiminde çıkan silahlı kavgada, Dinçer Solhan'ı (42) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve Gebze Adliyesine sevk edilen E.A'nın (24) savcılık sorgusu tamamlandı.
Zanlı E.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekiplerince İstanbul'da gizlendiği adreste yakalanan E.A'nın, emniyetteki ifadesinde, Solhan'la aralarında geçmişe dayanan husumet olduğunu söylediği öğrenilmişti.
Kaynak: AA
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