Yüzde 58,6 katılım sağlanan ve 22 milyondan fazla Kolombiyalının oy kullandığı seçimde, 62 yaşındaki Petro, 11 milyonun üzerinde oy aldı. Bağımsız rakibi Hernandez ise 10 milyon 500 bini aşkın oy alabildi.

Seçimin 2. turunda yüzde 99,88'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 ile en çok oy alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Gustavo Petro kazandı - Son Dakika

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