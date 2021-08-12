Son dakika haberi... Konya'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Uğur G'nin hayatını kaybettiği belirlemiş, polis ekipleri kaçan ağabeyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta bulunan sitenin bahçesinde iki gün önce, Hacı G. (62) ile kardeşi Uğur G. (48) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmıştı. H.G, kardeşi Uğur G'a tabancayla ateş etmişti.

İlçeye bağlı Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde, miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Uğur G.'yi (48) tabancayla öldürüp kaçan Hacı G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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