A.A. yönetimindeki 06 GB 1977 plakalı otomobil Derebucak istikametine seyir halinde iken Bademli Mahallesi yol ayrımı, Güldibi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki metal elektrik direğine çarparak takla attı. Devrilen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ve araçtaki M.B. ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.Kazanın ardından devrilen direkten koparak aracın üzerine düşen elektrik telleri ise adrese gelen ekipler tarafından elektrik akımı kesilerek kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca elektrik direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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