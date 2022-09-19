Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 9 kişi can vermişti! Genetik bir bulgu görülmedi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 9 kişi can vermişti! Genetik bir bulgu görülmedi

19.09.2022 16:04

Sağlık Bakanlığı, Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinde hastalığı tetikleyici genetik bir bulguya rastlanmadığını belirtti. 9 yakınını kaybeden Ali Genç, "Herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Bizim ailemizde ölen öldü, kalan fertlerimize de Allah uzun ömürler verdi. Ateş düştüğü yeri yaktı" şeklinde konuşu.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç 2020 yılında rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti. Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. Ahmet Genç (43) 13 Nisan 2021'de hayatını kaybederken, aileden evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya da 20 Şubat 2022'de 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronadan 9 ferdini kaybeden ailede genetik bulguya rastlanmadı

13 KİŞİDE GENETİK ARAŞTIRMA YAPILDI

Koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin genlerinin araştırılması çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, genetik araştırma başlattı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Çitli ve ekibi, genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertleri ile görüştü. Araştırmalarda, ailede çeşitli kronik rahatsızlıkları olan, bazı semptomlar görülen 13 'riskli birey' tespit edildi. Takibe alınan kişilerden alınan numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle genetik yapılarında koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırıldı. Araştırma sonucunda, ailede hastalığı tetikleyici genetik bir bulguya rastlanılmadı.

Koronadan 9 ferdini kaybeden ailede genetik bulguya rastlanmadı

"SONUCA ÇOK MUTLU OLDUK"

Bekledikleri gen araştırma sürecinin başladığını söyleyen, 3 kardeşini, 2 baldızını, 2 yeğenini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç, şunları söyledi: "Bizim yaptırmış olduğumuz gen taraması sonucu, genlerimiz temiz çıktı. Sağlık Bakanlığı bizim genimizi araştırdı ve sonucumuz temiz çıktı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Bizim ailemizde ölen öldü, kalan fertlerimize de Allah uzun ömürler verdi. Ateş düştüğü yeri yaktı. Koronavirüs sürecinde ailemizde üst üste ölümler yaşanınca bize 'Sizin genetiğinizde bir hastalık var' dediler. Biz de testimizi yaptırdık. Ondan sonra testimizin sonucunda bir sıkıntı çıkmadı. Ben 9 aile ferdimi kaybettim. Allah kimseye böyle acı vermesin. Çok zor günler geçirdik. Devlet elinden geleni yaptı ama giden geri gelmiyor. Allah ölenlere rahmet eylesin. Biz gen taraması yapılmadan önce çok tedirgindik ama sonucumuzun temiz çıktığında çok mutlu olduk"

Koronadan 9 ferdini kaybeden ailede genetik bulguya rastlanmadı
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Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güneysu, Genetik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 9 kişi can vermişti! Genetik bir bulgu görülmedi - Son Dakika

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