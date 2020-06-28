Son dakika haberi! KULLANICILARA PROFESYONEL DRONE PİLOTUNDAN UYARILAR - Son Dakika

Son dakika haberi! KULLANICILARA PROFESYONEL DRONE PİLOTUNDAN UYARILAR

Son dakika güncel haberi... İNSANSIZ hava aracı drone'lar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor.

İNSANSIZ hava aracı drone'lar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Elektronik marketlerden rahatlıkla bu tür cihazları alan kişilerin büyük çoğunluğu, ilk uçuşlarını site içindeki ev ya da villalarının görüntülerini çekerek yapıyorlar. Profesyonel drone pilotu Semih Berk İnsanların yaşadığı evlerin bulunduğu mahallerde de mutlaka izin alarak uçuş yapılması gerekiyor. Aksi halde büyük para cezaları ile karşılaşılabilirler dedi.

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Türkiye'de son yıllarda hızla artan drone kullanıcıları sayısıyla birlikte, drone satışları da artıyor. Piyasada hobi amaçlı kullanım için 3 bin 500 liradan başlayarak 15 bin liraya kadar çeşitli markalarda drone bulabilmek mümkün. Profesyonel kullanıcılar için ise drone fiyatları 300-400 bin liraya kadar çıkabiliyor. Drone uçuşları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından alınan izinlerle yürütülüyor. İnsansız Hava Araçlarını izinsiz uçuranlara da 1803 lira ile 18 bin 25 lira arasında ceza kesiliyor. Genel Müdürlüğe satın aldıkları drone'larını (500 gram ve üzerindekiler) kayıt ettirmeyenlere 2020 yılı içinde 9 bin 13 lira para cezası kesiliyor. Kayıt sırasında gerçeğe aykırı bilgi verenlere kesilecek ceza da 18 bin 25 lira.

DRONE KULLANMAK İÇİN 18 YAŞINI DOLDURMAK YETERLİ

İstanbul'da profesyonel drone pilotluğu yapan Semih Berk "Türkiye genelinde drone uçurmak için 18 yaşını doldurmak yeterlidir. Drone uçurabilmek için Sivil Havacılığın sitesinden online bir kayıt oluşturmamız gerekiyor. 500 gram altı cihazların kayıt oluşturmasına gerek yok ancak kullanıcının mutlaka kaydı olması gerekiyor. Bu süreç dünya genelinde yeni olduğu için ülkemizde çok ileri boyutta değil. Drone'lara uçuş izni süresi, oldukça uzun ve meşakkatli bir süreç" dedi.

"İŞ KOLLARINDA 200 MESLEKTE AKTİF ŞEKİLDE KULLANILIYOR"

İnsansız hava araçlarının 200 ayrı meslek grubunda aktif olarak kullanıldığını söyleyen Semih Berk Dünya genelinde yapılan bir ankette drone'lar 200 meslekte aktif olarak kullanılmakta. Rüzgar türbinlerinin bakımında, güneş enerji sistemlerinin kurulumunda, tarımda ilaçlama sistemi gibi birçok alanda doğaya daha az zarar veren hızlı bir çözüm. Arama kurtarma çalışmalarında ise drone artık vazgeçilmeyen bir araç.

81 İLDE İHA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULDU

Öte yandan drone'ların emniyet güçleri tarafından kullanıldığını anlatan Semih Berk Kolluk kuvvetleri özellikle son yıllarda 81 ilde kurulan İHA (İnsansız Hava Araçları) Büro Amirlikleri açarak emniyet ve askeriye için aktif kullanıma profesyonel biçimde geçiş yaptılar. Açılan şubeler hobi için drone kullananlara katkı sağladı. İzin başvuruları yapıldığında Sivil Havacılık Kurumuna bu izinler İHA Büro Amirliklerine gidiyor, uçuş yapılacak yerin güvenliği, uçuş yapacak kişinin sicili kontrol edildikten sonra buralarda uçuş izni veriliyor.?? dedi.

??SİTE İÇERİSİNDE DRONE UÇURMAK İÇİN İZİN ALMAK GEREKİYOR

Semih Berk ??Site içerisi veya bir villanın bahçesinde uçuş yapmak için de izin almak gerekiyor. Sizin ve çevrenin güvenliği kontrol edildikten sonra uçuş izni verilip verilmeyeceğine karar veriliyor. Ancak bu izni aldıktan sonra yasal olarak uçuş yapabiliyorsunuz. Ancak şehir içerisinde hobi olarak drone kullanıcısının online olarak izin başvurusu yapması şu andaki sistemde mümkün değil. Ticari olarak çekim izni almak için Sivil Havacılığın yetkilendirmiş olduğu kurumlardan ehliyet alınması gerekiyor. Bu ehliyetlerde kullanacağınız cihazın ağırlığına bağlı olarak İHA0 ve İHA1 olarak kodlanıyor. Daha sonra cihazını 3. şahıslara vereceğiniz zorunlu sigortanızı yaptırıp ardından uçuş izni için başvuru yapılabiliyor. dedi.

İnsansız Hava Aracı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KULLANICILARA PROFESYONEL DRONE PİLOTUNDAN UYARILAR - Son Dakika

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