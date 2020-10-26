Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çankırı Tuz Mağarası'nı ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çankırı Tuz Mağarası'nı ziyaret etti
26.10.2020 15:41
Son dakika haberler... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çankırı'nın Balıbağı köyünde bulunan ve ilk kez Hititler döneminde işletildiği düşünülen tuz yataklarının olduğu Tuz Mağarası'nı ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çankırı'nın Balıbağı köyünde bulunan ve ilk kez Hititler döneminde işletildiği düşünülen tuz yataklarının olduğu Tuz Mağarası'nı ziyaret etti.
Yeniden sefere başlayacak Karaelmas Ekspresi ile Ankara'dan Çankırı'ya gelen Bakan Ersoy'u Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti C¸ankırı I·l Başkanı Abdulkadir C¸elik karşıladı.
Çankırı'nın Balıbağı köyünde bulunan ve ilk kez Hititler döneminde işletildiği düşünülen tuz yataklarının olduğu Tuz Mağarası'na geçen Bakan Ersoy, çalışmalar ve turizm projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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