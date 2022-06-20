Son dakika haberi: Latin Amerika liderleri Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petro'yu tebrik etti

Latin Amerikalı liderler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarda Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro'yu kutladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından Petro'yu zaferinden ötürü tebrik ederek, "Gustavo Petro'nun zaferi tarihidir. Kolombiya'nın muhafazakarları her zaman inatçı ve sert olmuştur. Tebrikler." ifadesini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Petro ile yardımcısı Francia Marquez'i tebrik ettiğini belirterek "Kolombiya'daki seçim sürecini sona erdiren Gustavo Petro ve Francia Marquez Mina'nın elde ettiği zaferden dolayı çok mutluyum." ifadelerine yer verdi.

Latin Amerika'da birlik çağrısı yapan Fernandez, Petro'nun seçim zaferi için "Onun zaferi demokrasiyi teyit ediyor ve kardeş halklar arasında azami dayanışmayı gerektiren bu zamanda birleşmiş bir Latin Amerika'ya giden yolu sağlama alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de Twitter hesabından, "Az önce Petro ile onun ve Francia'nın Kolombiya Cumhurbaşkanlığı zaferini tebrik etmek için konuştum. Ne mutlu Latin Amerika için! Hızla değişen dünyanın zorluklarında kıtamızın birliği için birlikte çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter'daki paylaşımında, Petro'nun Kolombiya'da tarihi bir zafer kazandığını ifade ederek "Gustavo Petro'ya en kardeşçe duygularımla tebriklerimi iletiyorum. Halklarımızın refahı için ikili ilişkilerimizin geliştirilmesinde, ilerlemeye istekli olduğumuzu yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Maduro, tebrik etti

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından, Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro ve yardımcısı Francia Marquez'i tebrik etti.

Kolombiya halkının iradesinin sandığa yansıdığını kaydeden Maduro, "Seçimlerdeki tarihi zaferlerinden ötürü kutluyorum. Demokrasi ve barış yolunu savunan Kolombiya halkının iradesi duyuldu. Bu kardeş ülke için yeni zamanlar ufukta görünüyor." paylaşımında bulundu.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora, Twitter hesabından, Kolombiya halkını kutladığını kaydederek "Gustavo Petro ve Francia Marquez kardeşlerimizi zaferleri için tebrik ediyorum. Latin Amerika entegrasyonu daha da güçlendiriliyor." açıklamasını yaptı.

Ekvador, Honduras ve Panama'dan kutlama mesajı

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter'dan Petro'yu tebrik ederek, "Kolombiya Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı seçildiği için telefonla Petro'yu arayarak zaferini kutladım. Halklarımızın gelişimine ve entegrasyonuna öncelik vererek, hükümetimizin dostluk ve iş birliğini güçlendirme konusundaki istekliliğimi yineledim." ifadelerini kullandı.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Twitter'dan cumhurbaşkanı seçilen Petro'yu kutlayarak, "Honduras halkı adına, tarihi bir değişimi seçtikleri için Kolombiya'nın cesur halkını tebrik ediyorum." paylaşımı yaptı.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo da Panama halkı adına Kolombiya'nın seçilmiş cumhurbaşkanını tebrik ederek "Kardeş ülke demokrasisinin ve halklarımızı birleştiren tarihi bağların güçlenmesini diliyorum." mesajı verdi.

Seçimin 2. turunda yüzde 99,88'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 50,46 ile en çok oy alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.