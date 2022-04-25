Son dakika haberi | Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü

25.04.2022 00:31
Son dakika haberi | Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırdı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını, görevli hekim ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı sırasında hasta yakının görevli polisin belinden almak istediği tabanca ateş aldı. Kurşunların ambulans ve hastaneye isabet etiği görülürken, yaşanan saldırı ölen ya da yaralanan olmadığı saldırıda hastane savaş alanına döndü.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Halis Toprak Devlet Hastanesi acil servisine elektrik çarpması sonucu ölü olarak getirilen Cüney Yaruk (31) isimli hastanın yakınları acil serviste görevli hekim ve sağlık çalışanlarına önce sözlü ardından da fiziki olarak saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı.

Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hekim-Sen, "Lice Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları tarafından ateş açılmış, şans eseri yaralanan olmamıştır. Temsilcimiz ile iletişime geçen hukuk birimimiz gerekli desteği vereceğini iletmiştir. Bu sefer şans eseri kimse zarar görmedi peki ya gelecek sefer?" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi | Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü
Son dakika haberi | Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü
Son dakika haberi | Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü
Son dakika haberi | Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü
Son dakika haberi | Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü

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Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Hastane, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Lice'de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı, hastane savaş alanına döndü - Son Dakika
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