Son dakika haberi! Lübnan Güçleri Partisinden, BM'ye Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili soruşturma komitesi kurması talebi - Son Dakika

Son dakika haberi! Lübnan Güçleri Partisinden, BM'ye Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili soruşturma komitesi kurması talebi

23.02.2021 00:49
Son dakika haberi! Lübnan Güçleri Partisinden, BM'ye Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili soruşturma komitesi kurması talebi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Lübnan Güçleri Partisi, Birleşmiş Milletlerden (BM), Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili uluslararası bir araştırma komitesi kurulmasını talep etti.

Lübnan Güçleri Partisi, Birleşmiş Milletlerden (BM), Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili uluslararası bir araştırma komitesi kurulmasını talep etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevinin yargıç Fadi Savvan'dan alınmasının ardından Semir Caca'nın başkanlık ettiği partiden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten patlamayla ilgili araştırma komitesi kurulmasını talep eden dilekçenin, Lübnan'daki BM Özel Koordinatör Yardımcısı Necat Rüşdi ile İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine sunulduğu belirtildi.

Söz konusu adımın, halkın, yerel soruşturmayla gerçeklerin ortaya çıkarılabileceğine inancını yitirmesi nedeniyle atıldığı kaydedildi.

Parti milletvekillerinden George Okais ise düzenlediği basın toplantısında, tüm partiler ile sivil toplum kuruluşlarını bu taleple ilgili olarak kendilerine katılmaya çağırdı.

BM'den böyle bir talepte bulunmanın Lübnan egemenliğine halel getirmeyeceğini savunan Okais, "Egemenliği ihlal eden durum, amonyum nitratın ülkeye sokulması ve limanda hiçbir denetim olmaksızın bekletilmesidir." dedi.

Lübnan Temyiz Mahkemesi 18 Şubat'ta, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Fadi Savvan'dan almıştı.

Mahkemenin kararı, Beyrut Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının da aralarında bulunduğu onlarca kişi tarafından protesto edilmişti.

Adalet Bakanı Marie-Claude Najm ise 19 Şubat'ta soruşturmaya yargıç Tarık el-Baytar'ı atamıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması ülkede tartışma konusu olmuştu.

Yargıç Savvan, 17 Aralık'ta eski bakanların kendisine karşı Başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine soruşturmayı geçici olarak durdurma kararı almıştı.

NNA, 12 Ocak'ta Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol), Beyrut Limanı'ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesinin taciri Portekiz uyruklu bir kişinin yanı sıra kimyasal maddeyi Lübnan'a ulaştıran MV Rhosus adlı geminin sahibi ile kaptanı için kırmızı bülten yayımladığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Beyrut Limanı, Yargıç, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Lübnan Güçleri Partisinden, BM'ye Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili soruşturma komitesi kurması talebi - Son Dakika


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